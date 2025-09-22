Directory Aziendale
Reddit
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Architetto di Soluzioni

  • Tutti gli stipendi Architetto di Soluzioni

Reddit Architetto di Soluzioni Stipendi

La retribuzione totale Architetto di Soluzioni media in United States presso Reddit varia da $118K a $168K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Reddit. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Retribuzione Totale Media

$134K - $159K
United States
Range Comune
Range Possibile
$118K$134K$159K$168K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Architetto di Soluzioni inviis presso Reddit per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

logo di Reddit

$20K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.


Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (100.00% annuale)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Architetto di Soluzioni stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Data Architect

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in Reddit in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $167,900. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Reddit per il ruolo Architetto di Soluzioni in United States è $118,260.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Reddit

Aziende Correlate

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse