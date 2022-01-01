Reddit Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Reddit varia da $125,899 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $874,000 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Reddit. Ultimo aggiornamento: 8/29/2025

Ingegnere del Software
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Data Scientist
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Designer di Prodotto
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX Designer

Manager di Ingegneria del Software
Median $515K
Vendite
IC3 $176K
IC4 $175K
Manager di Data Science
Median $450K
UX Researcher
Median $260K
Analista Finanziario
Median $140K
Manager di Progetto
Median $145K
Recruiter
Median $145K
Contabile
Median $154K

Contabile Tecnico

Analista di Dati
$250K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$210K
Manager di Programma
$201K
Analista di Cybersecurity
$222K
Architetto di Soluzioni
$147K

Data Architect

Manager di Programma Tecnico
$176K
oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

100%

ANNO 1

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 1 anni:

  • 100% matura nel 1st-ANNO (100.00% annuale)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Reddit, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

Vesting Schedule 100% after year 1.

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Reddit è Ingegnere del Software at the IC6 level con una retribuzione totale annua di $874,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Reddit è $235,959.

Altre Risorse