La retribuzione Manager di Progetto in Ireland presso Qualtrics ammonta a €77K per year per L3. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Qualtrics. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025

Retribuzione Totale Media

€69.3K - €83.9K
Ireland
Range Comune
Range Possibile
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Range Comune
Range Possibile
Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Visualizza 2 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Qualtrics, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)



FAQ

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Manager di Progetto ni Qualtrics in Ireland joko ni apapọ isanwo ọdun ti €89,265. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Qualtrics fun ipa Manager di Progetto in Ireland ni €63,870.

Lavori in Evidenza

