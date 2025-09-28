La retribuzione Manager di Progetto in Ireland presso Qualtrics ammonta a €77K per year per L3. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Qualtrics. Ultimo aggiornamento: 9/28/2025
Retribuzione Totale Media
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Qualtrics, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)
25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)