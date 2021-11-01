Directory Aziendale
PT Pertamina
PT Pertamina Stipendi

Lo stipendio di PT Pertamina varia da $2,731 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Progetto nella fascia bassa fino a $9,766 per un Ingegnere Meccanico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di PT Pertamina. Ultimo aggiornamento: 10/24/2025

Graphic Designer
$9.7K
Ingegnere Meccanico
$9.8K
Manager di Progetto
$2.7K

Manca la tua qualifica?

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in PT Pertamina è Ingegnere Meccanico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $9,766. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in PT Pertamina è $9,660.

