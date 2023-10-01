Directory Aziendale
Positive Technologies
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Positive Technologies Stipendi

Lo stipendio di Positive Technologies varia da $11,993 in retribuzione totale all'anno per un Cybersecurity Analyst nella fascia bassa fino a $74,020 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Positive Technologies. Ultimo aggiornamento: 10/11/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $38.3K

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Risorse Umane
$58.1K
Cybersecurity Analyst
$12K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Manager di Ingegneria del Software
$74K
Architetto di Soluzioni
$52.5K
Technical Writer
$23.2K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Positive Technologies è Manager di Ingegneria del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $74,020. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Positive Technologies è $45,379.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Positive Technologies

Aziende Correlate

  • Intuit
  • Tesla
  • PayPal
  • Snap
  • Stripe
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse