La retribuzione totale Analista di Dati media in Panama presso Pandora varia da PAB 39.5K a PAB 55.3K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Pandora. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Retribuzione Totale Media

PAB 42.9K - PAB 51.9K
Panama
Range Comune
Range Possibile
PAB 39.5KPAB 42.9KPAB 51.9KPAB 55.3K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Pandora, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in Pandora in Panama raggiunge una retribuzione totale annua di PAB 55,252. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Pandora per il ruolo Analista di Dati in Panama è PAB 39,534.

