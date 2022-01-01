Directory delle Aziende
Grubhub Stipendi

L'intervallo di stipendi di Grubhub va da $19,632 in compensazione totale all'anno per un Designer di Prodotto all'estremità inferiore a $320,000 per un Responsabile Ingegneria Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Grubhub. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Affidabilità del Sito

Product Manager
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Responsabile Ingegneria Software
Median $320K

Data Scientist
Median $150K
Analista di Business
Median $95K
Analista di Dati
Median $140K
Responsabile Data Science
Median $185K
Contabile
$126K
Operazioni Aziendali
$296K
Responsabile Operazioni Aziendali
$125K
Analista Finanziario
$87.6K
Risorse Umane
$74.6K
Marketing
$51K
Operazioni di Marketing
$103K
Responsabile Partner
$115K
Designer di Prodotto
$19.6K
Responsabile Programmi
$160K
Recruiter
$101K
Vendite
$128K
Architetto di Soluzioni
$85.6K

Architetto di Dati

Responsabile Programmi Tecnici
$101K
Ricercatore UX
$98K
Calendario di Vesting

40%

ANNO 1

30%

ANNO 2

15%

ANNO 3

15%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Grubhub, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 40% si matura nel 1st-ANNO (40.00% annuale)

  • 30% si matura nel 2nd-ANNO (7.50% trimestrale)

  • 15% si matura nel 3rd-ANNO (3.75% trimestrale)

  • 15% si matura nel 4th-ANNO (3.75% trimestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Grubhub, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

