Omio
Omio Stipendi

L'intervallo di stipendi di Omio va da $62,896 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software in Czech Republic all'estremità inferiore a $135,567 per un Product Manager in United Kingdom all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Omio. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $62.9K
Analista di Dati
$71.4K
Responsabile Data Science
$107K

Product Manager
$136K
Recruiter
$68K
Responsabile Ingegneria Software
$102K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Omio è Product Manager at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $135,567. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Omio è di $86,813.

