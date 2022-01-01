Directory Aziendale
NEXT Trucking
NEXT Trucking Stipendi

Lo stipendio di NEXT Trucking varia da $100,500 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $180,000 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di NEXT Trucking. Ultimo aggiornamento: 9/9/2025

$160K

Manager di Prodotto
Median $180K
Analista di Business
$101K
Designer di Prodotto
$162K

Ingegnere del Software
$164K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in NEXT Trucking è Manager di Prodotto con una retribuzione totale annua di $180,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in NEXT Trucking è $162,938.

