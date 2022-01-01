Directory Aziendale
Molex
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Molex Stipendi

Lo stipendio di Molex varia da $28,290 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $179,100 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Molex. Ultimo aggiornamento: 9/15/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere Meccanico
Median $120K
Ingegnere del Software
Median $74.4K
Ingegnere Biomedico
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista di Business
$96.9K
Ingegnere Hardware
$63.5K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$176K
Designer di Prodotto
$28.3K
Manager di Prodotto
$72.1K
Manager di Progetto
$96.9K
Vendite
$51.3K
Analista di Cybersecurity
$89.4K
Architetto di Soluzioni
$179K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Molex è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $179,100. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Molex è $93,138.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Molex

Aziende Correlate

  • Crestron
  • Mouser Electronics
  • Schweitzer Engineering Laboratories
  • Shure
  • Lutron Electronics
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse