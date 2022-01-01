Directory Aziendale
Model N
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Model N Stipendi

Lo stipendio di Model N varia da $72,611 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Programma nella fascia bassa fino a $280,000 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Model N. Ultimo aggiornamento: 9/13/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Manager di Prodotto
Median $280K
Ingegnere del Software
Median $137K
Risorse Umane
$236K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Legale
$256K
Consulente di Management
$80.4K
Manager di Programma
$72.6K
Manager di Ingegneria del Software
$259K
Architetto di Soluzioni
$217K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Model N è Manager di Prodotto con una retribuzione totale annua di $280,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Model N è $226,502.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Model N

Aziende Correlate

  • LinkedIn
  • Uber
  • PayPal
  • Microsoft
  • Square
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse