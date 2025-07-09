Directory Aziendale
Minsait
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Minsait Stipendi

Lo stipendio di Minsait varia da $23,619 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Programma Tecnico nella fascia bassa fino a $48,536 per un Consulente di Management nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Minsait. Ultimo aggiornamento: 9/16/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $40.2K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Analista di Business
Median $31.4K
Analista di Dati
Median $26.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data Scientist
$38.3K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$46.4K
Consulente di Management
$48.5K
Manager di Programma Tecnico
$23.6K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Minsait è Consulente di Management at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $48,536. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Minsait è $38,258.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Minsait

Aziende Correlate

  • Airbnb
  • PayPal
  • Netflix
  • Snap
  • Spotify
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse