Mercari
Mercari Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in Japan presso Mercari ammonta a ¥32.71M per year per MG6. Il pacchetto di retribuzione in Japan mediano year ammonta a ¥16.36M. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MG 5
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG6
¥32.71M
¥22.86M
¥2.18M
¥7.66M
MG7
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG8
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Mercari, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Mercari in Japan raggiunge una retribuzione totale annua di ¥35,846,073. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mercari per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in Japan è ¥17,718,322.

