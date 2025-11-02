Directory Aziendale
Mercari
Mercari Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in Japan presso Mercari varia da ¥7.47M per year per MG1 a ¥14.2M per year per MG4. Il pacchetto di retribuzione in Japan mediano year ammonta a ¥12.22M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Mercari. Ultimo aggiornamento: 11/2/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
MG1
(Livello Base)
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Mercari, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Ingegnere del Software stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email.

Posizioni Incluse

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Mercari in Japan raggiunge una retribuzione totale annua di ¥16,765,390. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Mercari per il ruolo Ingegnere del Software in Japan è ¥9,775,247.

Altre Risorse