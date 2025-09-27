Directory Aziendale
ManTech
ManTech Manager di Programma Tecnico Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Programma Tecnico in United States mediano presso ManTech ammonta a $144K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di ManTech. Ultimo aggiornamento: 9/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
ManTech
Technical Project Manager
Washington, DC
Totale annuo
$144K
Livello
Project Manager III
Base
$144K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anni in azienda
7 Anni
Anni esp
15 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso ManTech?

$160K

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma Tecnico in ManTech in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $165,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ManTech per il ruolo Manager di Programma Tecnico in United States è $144,000.

