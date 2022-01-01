Directory Aziendale
ManTech
ManTech Stipendi

Lo stipendio di ManTech varia da $61,690 in retribuzione totale all'anno per un Recruiter nella fascia bassa fino a $216,240 per un Manager di Programma nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ManTech. Ultimo aggiornamento: 9/15/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $120K

Ingegnere Software Full-Stack

Analista di Business
Median $125K
Analista di Cybersecurity
Median $130K

Architetto di Soluzioni
Median $143K
Data Scientist
Median $148K
Manager di Programma Tecnico
Median $144K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$181K
Designer di Prodotto
$79.6K
Manager di Programma
$216K
Manager di Progetto
$196K
Recruiter
$61.7K
Manager di Ingegneria del Software
$145K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in ManTech è Manager di Programma at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $216,240. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ManTech è $143,400.

