Intapp Manager di Ingegneria del Software Stipendi

La retribuzione totale Manager di Ingegneria del Software media in United Kingdom presso Intapp varia da £78.8K a £112K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Intapp. Ultimo aggiornamento: 9/25/2025

Retribuzione Totale Media

£89.5K - £106K
United Kingdom
Range Comune
Range Possibile
£78.8K£89.5K£106K£112K
Range Comune
Range Possibile

£121K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Intapp, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Intapp in United Kingdom raggiunge una retribuzione totale annua di £111,883. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Intapp per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in United Kingdom è £78,805.

