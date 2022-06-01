Directory delle Aziende
Intapp
Intapp Stipendi

L'intervallo di stipendi di Intapp va da $72,507 in compensazione totale all'anno per un Contabile all'estremità inferiore a $233,825 per un Tecnologo dell'Informazione (IT) all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Intapp. Ultimo aggiornamento: 8/10/2025

$160K

Designer di Prodotto
Median $108K
Product Manager
Median $144K
Contabile
$72.5K

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$234K
Marketing
$102K
Responsabile Design di Prodotto
$95.5K
Project Manager
$164K
Vendite
$120K
Ingegnere del Software
$119K
Responsabile Ingegneria Software
$129K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Intapp, le Concessioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Intapp è Tecnologo dell'Informazione (IT) at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $233,825. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Intapp è di $119,799.

Altre risorse