Directory Aziendale
Guidewire Software
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Guidewire Software Stipendi

Lo stipendio di Guidewire Software varia da $16,768 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $371,000 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Guidewire Software. Ultimo aggiornamento: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere del Software
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Data Scientist
Median $256K
Manager di Ingegneria del Software
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Architetto di Soluzioni
Median $230K

Data Architect

Recruiter
Median $122K
Vendite
Median $313K
Manager di Programma Tecnico
Median $204K
Contabile
$263K
Analista di Dati
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
People Operations
$277K
Designer di Prodotto
$193K
Manager di Prodotto
$137K
Manager di Programma
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

24%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Guidewire Software, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 24% matura nel 4th-ANNO (6.00% trimestrale)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Guidewire Software è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $371,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Guidewire Software è $218,891.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Guidewire Software

Aziende Correlate

  • HPE
  • Synopsys
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse