Directory Aziendale
Synopsys
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Synopsys Stipendi

Lo stipendio di Synopsys varia da $21,220 in retribuzione totale all'anno per un Technical Writer in India nella fascia bassa fino a $413,667 per un Manager di Ingegneria del Software in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Synopsys. Ultimo aggiornamento: 9/16/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere Hardware
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Ingegnere ASIC

Ingegnere SoC

Ingegnere FPGA

Ingegnere del Software
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software di Produzione

Ricercatore Scientifico

Manager di Prodotto
69 $284K
100 $343K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista di Cybersecurity
Median $121K
Manager di Ingegneria del Software
69 $317K
100 $414K
Architetto di Soluzioni
Median $310K

Data Architect

Architetto Sicurezza Cloud

Manager di Programma Tecnico
Median $45.5K
Ingegnere Elettrico
Median $326K
Designer di Prodotto
Median $145K
Manager di Design di Prodotto
Median $330K
Data Scientist
Median $154K
Vendite
Median $331K
Manager di Programma
Median $357K
Analista di Business
$140K
Servizio Clienti
$87.1K
Customer Success
$90.5K
Analista di Dati
$45.2K
Manager di Data Science
$159K
Analista Finanziario
$151K
Risorse Umane
$270K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$34.6K
Consulente di Management
$257K
Marketing
$175K
Ingegnere Meccanico
$39.9K
Manager di Progetto
$146K
Ingegnere di Vendita
$120K
Technical Writer
$21.2K
UX Researcher
$193K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Synopsys, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

The highest paying role reported at Synopsys is Manager di Ingegneria del Software at the 100 level with a yearly total compensation of $413,667. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Synopsys is $166,156.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Synopsys

Aziende Correlate

  • HPE
  • Guidewire Software
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse