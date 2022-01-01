Directory Aziendale
GoPro
GoPro Stipendi

Lo stipendio di GoPro varia da $72,563 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $291,450 per un Sviluppo Business nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di GoPro. Ultimo aggiornamento: 11/22/2025

Ingegnere del Software
Median $72.6K
Sviluppo Business
$291K
Data Scientist
$139K

Ingegnere Hardware
$97.8K
Ingegnere Meccanico
$187K
Designer di Prodotto
$189K
Manager di Prodotto
$114K
Project Manager
$111K
Manager di Programma Tecnico
$230K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In GoPro, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in GoPro è Sviluppo Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $291,450. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in GoPro è $139,300.

Altre Risorse

