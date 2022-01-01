Root Insurance Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di Root Insurance varia da $76,500 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Dati nella fascia bassa fino a $270,970 per un Risorse Umane nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Root Insurance. Ultimo aggiornamento: 9/18/2025

$160K

Data Scientist
Median $120K
Manager di Prodotto
Median $145K
Ingegnere del Software
Median $161K

Manager di Ingegneria del Software
Median $230K
Analista di Dati
$76.5K
Graphic Designer
$95.2K
Risorse Umane
$271K
Marketing
$159K
Ingegnere Meccanico
$86.7K
Designer di Prodotto
$133K
Recruiter
$86.7K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Root Insurance, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

A função com maior remuneração relatada na Root Insurance é Risorse Umane at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $270,970. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Root Insurance é $133,280.

