Gilead Sciences Stipendi

Lo stipendio di Gilead Sciences varia da $89,550 in retribuzione totale all'anno per un Venture Capitalist nella fascia bassa fino a $349,238 per un Sviluppo Aziendale nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Gilead Sciences. Ultimo aggiornamento: 9/1/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $140K
Data Scientist
Median $223K
Analista Finanziario
Median $210K

Manager di Programma
Median $212K
Manager di Progetto
Median $178K
Analista di Business
Median $263K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $220K
Manager di Prodotto
Median $170K
Manager di Ingegneria del Software
Median $295K
Ingegnere Biomedico
$151K
Sviluppo Aziendale
$349K
Manager di Data Science
$208K
Legale
$291K
Consulente di Management
$156K
Operazioni di Marketing
$141K
Designer di Prodotto
$203K
Manager di Design di Prodotto
$182K
Analista di Cybersecurity
$182K
Architetto di Soluzioni
$254K

Data Architect

Manager di Programma Tecnico
$244K
Venture Capitalist
$89.6K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Gilead Sciences, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (6.25% trimestrale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (6.25% trimestrale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Gilead Sciences è Sviluppo Aziendale at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $349,238. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Gilead Sciences è $208,035.

