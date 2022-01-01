Directory Aziendale
Regeneron
Regeneron Stipendi

Lo stipendio di Regeneron varia da $75,000 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere Biomedico nella fascia bassa fino a $238,085 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Regeneron. Ultimo aggiornamento: 10/24/2025

Data Scientist
Median $210K
Ingegnere Biomedico
Median $75K
Ingegnere del Software
Median $105K

Ingegnere di Controllo
$89.6K
Analista di Dati
$109K
Manager di Data Science
$199K
Ingegnere Elettrico
$117K
Fondatore
$96.5K
Ingegnere Meccanico
$111K
Manager di Prodotto
$199K
Manager di Programma
$181K
Architetto di Soluzioni
$238K
Venture Capitalist
$184K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Regeneron è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $238,085. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Regeneron è $117,316.

