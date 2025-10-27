Directory Aziendale
Genesys
Genesys Ingegnere del Software Stipendi

La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Genesys varia da $92.4K per year per L1 a $181K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $140K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Genesys. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Livello Base)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Genesys?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere del Software in Genesys in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $237,300. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Genesys per il ruolo Ingegnere del Software in United States è $136,600.

