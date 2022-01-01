Directory Aziendale
General Motors
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

General Motors Stipendi

Lo stipendio di General Motors varia da $44,446 in retribuzione totale all'anno per un Consulente di Management nella fascia bassa fino a $277,400 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di General Motors. Ultimo aggiornamento: 9/13/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Ingegnere Software Mobile

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere di Dati

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere di Sistemi

Ricercatore Scientifico

Data Scientist
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Ingegnere Hardware
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Ingegnere Hardware Embedded

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ingegnere Meccanico
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Ingegnere di Produzione

Ingegnere CAE

Manager di Prodotto
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Designer di Prodotto
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

UX Designer

Architetto di Soluzioni
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Data Architect

Cloud Architect

Architetto Sicurezza Cloud

Analista di Business
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Manager di Ingegneria del Software
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Manager di Programma Tecnico
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Manager di Progetto
L6 $114K
L7 $143K
Manager di Programma
L6 $128K
L7 $160K
Analista Finanziario
L5 $98.9K
L6 $110K
Ingegnere di Controllo
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Recruiter
Median $200K
Sviluppo Business
Median $148K
Analista di Dati
Median $123K
Contabile
Median $100K

Contabile Tecnico

Analista di Cybersecurity
Median $100K
Manager di Data Science
Median $200K
Graphic Designer
Median $135K
Risorse Umane
Median $102K
Vendite
Median $100K
Assistente Amministrativo
$60.5K
Manager di Operazioni di Business
$225K
Sviluppo Aziendale
$86.2K
Servizio Clienti
$135K
Ingegnere Elettrico
$137K
Legale
$116K
Consulente di Management
$44.4K
Operazioni di Marketing
$89.6K
Ingegnere dei Materiali
$213K
Ingegnere Ottico
$198K
UX Researcher
$149K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In General Motors, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Найвищеоплачувана позиція в General Motors - це Manager di Ingegneria del Software at the L9 level з річною загальною компенсацією $277,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в General Motors складає $130,446.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per General Motors

Aziende Correlate

  • Ford Motor
  • Allstate
  • DISH Network
  • Canadian Tire
  • ConocoPhillips
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse