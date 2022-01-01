Directory Aziendale
General Dynamics Information Technology
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

General Dynamics Information Technology Stipendi

Lo stipendio di General Dynamics Information Technology varia da $75,000 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Cybersecurity nella fascia bassa fino a $164,175 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di General Dynamics Information Technology. Ultimo aggiornamento: 9/13/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
Median $112K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ingegnere di Sistemi

Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $155K
Analista di Cybersecurity
Median $75K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data Scientist
Median $143K
Architetto di Soluzioni
Median $133K
Analista di Business
Median $91K
Analista di Dati
Median $100K
Manager di Ingegneria del Software
Median $146K
Consulente di Management
$152K
Manager di Prodotto
$91.5K
Manager di Progetto
$117K
Recruiter
$98.9K
Manager di Programma Tecnico
$164K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in General Dynamics Information Technology è Manager di Programma Tecnico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $164,175. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in General Dynamics Information Technology è $117,300.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per General Dynamics Information Technology

Aziende Correlate

  • Avanade
  • Genesys
  • Ultimate Software
  • Esri
  • REI Systems
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse