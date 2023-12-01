Directory Aziendale
Fastenal
Fastenal Stipendi

Lo stipendio di Fastenal varia da $18,199 in retribuzione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) nella fascia bassa fino a $120,600 per un Vendite nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Fastenal. Ultimo aggiornamento: 8/31/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $20.7K

Ingegnere Software Full-Stack

Contabile
$33.1K
Analista di Business
$60.3K

Sviluppo Business
$52.3K
Analista di Dati
$64.3K
Data Scientist
$19K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$18.2K
Vendite
$121K
Manager di Programma Tecnico
$25.8K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Fastenal è Vendite at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $120,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Fastenal è $33,114.

Altre Risorse