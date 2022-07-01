Directory Aziendale
Extole
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Extole Stipendi

Lo stipendio di Extole varia da $25,186 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $99,500 per un Architetto di Soluzioni nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Extole. Ultimo aggiornamento: 9/10/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Data Scientist
$43.8K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$27.6K
Manager di Prodotto
$36.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Ingegnere del Software
$25.2K
Architetto di Soluzioni
$99.5K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Extole è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $99,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Extole è $36,180.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Extole

Aziende Correlate

  • Pinterest
  • Google
  • Dropbox
  • PayPal
  • Coinbase
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse