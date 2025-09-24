La retribuzione Ingegnere del Software in Sweden presso Ericsson varia da SEK 426K per year per JS4 a SEK 945K per year per JS8. Il pacchetto di retribuzione in Sweden mediano year ammonta a SEK 690K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ericsson. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
Nessuno stipendio trovato
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione