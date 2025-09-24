Directory Aziendale
Ericsson
La retribuzione Ingegnere del Software in Sweden presso Ericsson varia da SEK 426K per year per JS4 a SEK 945K per year per JS8. Il pacchetto di retribuzione in Sweden mediano year ammonta a SEK 690K.

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
JS4
(Livello Base)
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.9
SEK 0
SEK 1.56M

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Ericsson?

Posizioni Incluse

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Ricercatore Scientifico

FAQ

The highest paying salary package reported for a Ingegnere del Software at Ericsson in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 944,867. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Ingegnere del Software role in Sweden is SEK 690,490.

