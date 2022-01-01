Directory Aziendale
Ciena
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Ciena Stipendi

Lo stipendio di Ciena varia da $33,419 in retribuzione totale all'anno per un Technical Writer in India nella fascia bassa fino a $275,000 per un Manager di Ingegneria del Software in Canada nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Ciena. Ultimo aggiornamento: 10/13/2025

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ingegnere del Software
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere di Rete

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Ingegnere Hardware
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Ingegnere Ottico
Median $83.1K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Manager di Ingegneria del Software
Median $275K
Analista di Business
$86.7K
Servizio Clienti
$87.3K
Manager di Data Science
$139K
Data Scientist
$78.9K
Consulente di Management
$180K
Marketing
$252K
Ingegnere Meccanico
$66.8K
Designer di Prodotto
$101K
Vendite
Median $116K
Ingegnere di Vendita
$150K
Architetto di Soluzioni
$110K
Manager di Programma Tecnico
$95.8K
Technical Writer
$33.4K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Ciena, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Ciena è Manager di Ingegneria del Software con una retribuzione totale annua di $275,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ciena è $103,078.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Ciena

Aziende Correlate

  • Viavi Solutions
  • Nokia
  • Limelight Networks
  • NETSCOUT
  • Harmonic
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse