La retribuzione Architetto delle Soluzioni in United States presso Dell Technologies varia da $138K per year per L5 a $205K per year per L9. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $200K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Dell Technologies. Ultimo aggiornamento: 12/6/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Solution Architect I
$127K
$121K
$2.5K
$4.1K
Solution Architect II
$178K
$178K
$0
$0
Senior Solution Architect
$177K
$152K
$1.7K
$23.3K
Principal Architect
$253K
$192K
$3.8K
$57.5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Dell Technologies, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.