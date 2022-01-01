Directory delle Aziende
Ingram Micro
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Ingram Micro Stipendi

L'intervallo di stipendi di Ingram Micro va da $10,091 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $264,924 per un Architetto di Soluzioni all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Ingram Micro. Ultimo aggiornamento: 8/12/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere del Software
Median $10.1K
Designer di Prodotto
Median $168K

Designer UX

Data Scientist
Median $83.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analista di Business
$186K
Analista Finanziario
$127K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$146K
Marketing
$101K
Product Manager
$83.6K
Project Manager
$119K
Vendite
$72.5K
Ingegnere Commerciale
$20.7K
Responsabile Ingegneria Software
$81K
Architetto di Soluzioni
$265K
Responsabile Programmi Tecnici
$176K
Ricercatore UX
$77.4K
Venture Capitalist
$66.7K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Ingram Micro è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $264,924. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Ingram Micro è di $92,702.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Ingram Micro

Aziende correlate

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse