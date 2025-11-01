La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Databricks varia da $255K per year per L3 a $1.26M per year per L7. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $252K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Databricks. Ultimo aggiornamento: 11/1/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L3
$255K
$145K
$89.8K
$20.3K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
$825K
$237K
$553K
$35.3K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Databricks, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione