La retribuzione Architetto delle Soluzioni in India presso Continental ammonta a ₹2.61M per year per Solution Architect. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Continental. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Retribuzione Totale Media

₹2.19M - ₹2.57M
India
Range Comune
Range Possibile
₹1.91M₹2.19M₹2.57M₹2.73M
Range Comune
Range Possibile
Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Quali sono i livelli di carriera presso Continental?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto delle Soluzioni in Continental in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,731,936. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Continental per il ruolo Architetto delle Soluzioni in India è ₹1,914,690.

