La retribuzione Architetto delle Soluzioni in India presso Continental ammonta a ₹2.61M per year per Solution Architect. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Continental. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025
Retribuzione Totale Media
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Associate Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Solution Architect
₹2.61M
₹2.46M
₹0
₹151K
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --