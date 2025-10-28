Directory Aziendale
Continental
Continental Data Scientist Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in India mediano presso Continental ammonta a ₹2.8M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Continental. Ultimo aggiornamento: 10/28/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Continental
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹2.8M
Livello
L2
Base
₹2.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
4 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Continental?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Continental in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,852,770. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Continental per il ruolo Data Scientist in India è ₹1,802,692.

Altre Risorse