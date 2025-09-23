Directory Aziendale
Comcast
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Architetto di Soluzioni

  • Tutti gli stipendi Architetto di Soluzioni

Comcast Architetto di Soluzioni Stipendi

La retribuzione Architetto di Soluzioni in United States presso Comcast varia da $182K per year per Senior Solution Architect a $197K per year per Principal Solution Architect. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $200K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Comcast. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Media Retribuzione Per Livello
Aggiungi CompensoConfronta Livelli
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Solution Architect 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Solution Architect
$182K
$165K
$11.9K
$5.2K
Visualizza 2 Altri Livelli
Aggiungi CompensoConfronta Livelli

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Calendario di Maturazione

15%

ANNO 1

15%

ANNO 2

15%

ANNO 3

15%

ANNO 4

40%

ANNO 5

Tipo di Azioni
RSU + Options

In Comcast, le RSU + Options sono soggette a un calendario di maturazione di 5 anni:

  • 15% matura nel 1st-ANNO (15.00% annuale)

  • 15% matura nel 2nd-ANNO (15.00% annuale)

  • 15% matura nel 3rd-ANNO (15.00% annuale)

  • 15% matura nel 4th-ANNO (15.00% annuale)

  • 40% matura nel 5th-ANNO (40.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU + Options

In Comcast, le RSU + Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Architetto di Soluzioni stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

Posizioni Incluse

Invia Nuova Posizione

Data Architect

Architetto Sicurezza Cloud

FAQ

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Architetto di Soluzioni di Comcast in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $259,350. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Comcast untuk peranan Architetto di Soluzioni in United States ialah $202,400.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Comcast

Aziende Correlate

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse