Disney Stipendi

Lo stipendio di Disney varia da $50,250 in retribuzione totale all'anno per un Assistente Amministrativo nella fascia bassa fino a $477,667 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Disney. Ultimo aggiornamento: 9/3/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Disney, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)
33%
ANNO 1
33%
ANNO 2
34%
ANNO 3
In Disney, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33% matura nel 1st-ANNO (16.50% semestrale)
33% matura nel 2nd-ANNO (16.50% semestrale)
34% matura nel 3rd-ANNO (17.00% semestrale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Disney, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)
Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.