Disney Stipendi

Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Lo stipendio di Disney varia da $50,250 in retribuzione totale all'anno per un Assistente Amministrativo nella fascia bassa fino a $477,667 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Disney. Ultimo aggiornamento: 9/3/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Ingegnere Machine Learning

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Ingegnere di Dati

Ingegnere Software di Produzione

Ingegnere Software di Sicurezza

Ingegnere Site Reliability

Sviluppatore Web

Manager di Prodotto
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Designer di Prodotto
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX Designer

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Manager di Ingegneria del Software
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Analista Finanziario
Median $109K
Data Scientist
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Analista di Dati
Median $120K
Manager di Programma Tecnico
Median $180K
Manager di Progetto
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Analista di Business
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analista di Cybersecurity
Median $158K
Vendite
Median $99.5K

Account Manager

Manager di Data Science
Median $400K
Manager di Programma
Median $180K
Manager di Design di Prodotto
Median $328K
Architetto di Soluzioni
Median $416K

Data Architect

Cloud Security Architect

UX Researcher
Median $158K
Servizio Clienti
Median $60K
Risorse Umane
Median $140K
Contabile
Median $85K

Contabile Tecnico

Sviluppo Business
Median $165K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
Median $178K
Operazioni di Marketing
Median $150K
Recruiter
Median $115K
Assistente Amministrativo
$50.3K
Operazioni di Business
$296K
Manager di Operazioni di Business
$53.6K
Ingegnere di Controllo
$93.5K
Sviluppo Aziendale
$226K
Graphic Designer
$90.5K
Ingegnere Hardware
$85.6K
Legale
Median $266K
Consulente di Management
$86.2K
Marketing
$209K

Manager Marketing di Prodotto

Total Rewards
$148K
Venture Capitalist
$95.9K

Analista

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Disney, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)

33%

ANNO 1

33%

ANNO 2

34%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Disney, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33% matura nel 1st-ANNO (16.50% semestrale)

  • 33% matura nel 2nd-ANNO (16.50% semestrale)

  • 34% matura nel 3rd-ANNO (17.00% semestrale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Disney, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

FAQ

The highest paying role reported at Disney is Manager di Prodotto at the P7 level with a yearly total compensation of $477,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Disney is $158,000.

