La retribuzione Ingegnere del Software in United States presso Citadel varia da $405K per year per L1 a $608K per year per L5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $525K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Citadel. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Posizioni IncluseInvia Nuova Posizione