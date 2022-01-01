Directory Aziendale
Ramp
Ramp Stipendi

Lo stipendio di Ramp varia da $76,380 in retribuzione totale all'anno per un Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $595,400 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Ramp. Ultimo aggiornamento: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingegnere del Software
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Ingegnere Software Frontend

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Designer di Prodotto
Median $189K

UX Designer

Web Designer

Recruiter
Median $135K

Manager di Prodotto
Median $275K
Marketing
Median $200K

Manager Marketing di Prodotto

Operazioni di Business
$149K
Analista di Business
$261K
Servizio Clienti
$76.4K
Data Scientist
$161K
Risorse Umane
$333K
Vendite
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Manager di Ingegneria del Software
$269K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Ramp, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Ramp è Ingegnere del Software at the Staff Software Engineer level con una retribuzione totale annua di $595,400. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ramp è $259,416.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Ramp

