La retribuzione totale Ingegnere Elettrico media in Israel presso Ceragon Networks varia da ₪308K a ₪421K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Ceragon Networks. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$99.1K - $118K
Israel
Range Comune
Range Possibile
$91.5K$99.1K$118K$125K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Ceragon Networks?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Elettrico in Ceragon Networks in Israel raggiunge una retribuzione totale annua di ₪421,334. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Ceragon Networks per il ruolo Ingegnere Elettrico in Israel è ₪307,757.

