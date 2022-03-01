Directory Aziendale
Celigo
Celigo Stipendi

Lo stipendio di Celigo varia da $22,783 in retribuzione totale all'anno per un Operazioni di Marketing nella fascia bassa fino a $207,000 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Celigo. Ultimo aggiornamento: 9/10/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $29.5K

Ingegnere Software Backend

Manager di Prodotto
Median $207K
Sviluppo Business
$73.6K

Customer Success
$98.3K
Consulente di Management
$122K
Marketing
$201K
Operazioni di Marketing
$22.8K
Designer di Prodotto
$62.1K
Architetto di Soluzioni
$59.3K
Manager di Programma Tecnico
$98K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Celigo è Manager di Prodotto con una retribuzione totale annua di $207,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Celigo è $85,815.

Altre Risorse