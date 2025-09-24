Directory Aziendale
La retribuzione Architetto di Soluzioni in Germany presso Bosch Global ammonta a €104K per year per EG16. Il pacchetto di retribuzione in Germany mediano year ammonta a €101K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bosch Global. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in Bosch Global in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €127,067. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bosch Global per il ruolo Architetto di Soluzioni in Germany è €103,428.

