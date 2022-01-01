Directory Aziendale
Celonis
Celonis Stipendi

Lo stipendio di Celonis varia da $42,346 in retribuzione totale all'anno per un Analista di Business nella fascia bassa fino a $205,800 per un Risorse Umane nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Celonis. Ultimo aggiornamento: 9/10/2025

$160K

Ingegnere del Software
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $150K
Ingegnere di Vendita
Median $170K

Analista di Business
Median $42.3K
Consulente di Management
Median $200K
Manager di Ingegneria del Software
Median $178K
Designer di Prodotto
Median $94.3K
Servizio Clienti
$181K
Customer Success
$201K
Manager di Data Science
$89.5K
Data Scientist
$89.1K
Analista Finanziario
$63.8K
Risorse Umane
$206K
Marketing
$88.6K
Operazioni di Marketing
$90.5K
Manager Partnership
$131K
Manager di Programma
$164K
Manager di Progetto
$159K
Vendite
$115K
Architetto di Soluzioni
$94.5K

Data Architect

Manager di Programma Tecnico
$201K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
RSU

In Celonis, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Celonis è Risorse Umane at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $205,800. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Celonis è $125,214.

