Directory Aziendale
Bosch Global
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Risorse Umane

  • Tutti gli stipendi Risorse Umane

Bosch Global Risorse Umane Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Risorse Umane in India mediano presso Bosch Global ammonta a ₹605K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bosch Global. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Totale annuo
₹605K
Livello
Management Apprenctice
Base
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso Bosch Global?

₹13.98M

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di ₹2.62M+ (a volte ₹26.2M+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Risorse Umane stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Risorse Umane in Bosch Global in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹2,017,845. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bosch Global per il ruolo Risorse Umane in India è ₹605,117.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Bosch Global

Aziende Correlate

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse