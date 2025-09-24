Directory Aziendale
Bosch Global Manager di Data Science Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Manager di Data Science in Germany mediano presso Bosch Global ammonta a €112K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bosch Global. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Bosch Global
Senior Manager
Stuttgart, BW, Germany
Totale annuo
€112K
Livello
SL1
Base
€112K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anni in azienda
12 Anni
Anni esp
15 Anni
Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Data Science in Bosch Global in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €136,679. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bosch Global per il ruolo Manager di Data Science in Germany è €111,610.

