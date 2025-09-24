Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Analista di Dati in Singapore mediano presso Bosch Global ammonta a SGD 81.4K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bosch Global.

Pacchetto Mediano
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Totale annuo
SGD 81.4K
Livello
L2
Base
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 10.2K
Anni in azienda
2 Anni
Anni esp
2 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Bosch Global?

SGD 210K

Ultimi invii di stipendi
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in Bosch Global in Singapore raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 83,823. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bosch Global per il ruolo Analista di Dati in Singapore è SGD 81,439.

