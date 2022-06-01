Directory delle Aziende
Bloom Energy
Bloom Energy Stipendi

L'intervallo di stipendi di Bloom Energy va da $9,535 in compensazione totale all'anno per un Analista di Dati all'estremità inferiore a $306,525 per un Ingegnere Chimico all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Bloom Energy. Ultimo aggiornamento: 8/21/2025

$160K

Ingegnere Biomedico
$225K
Ingegnere Chimico
$307K
Ingegnere di Controllo
$129K

Analista di Dati
$9.5K
Data Scientist
$119K
Ingegnere Elettrico
$170K
Analista Finanziario
$157K
Ingegnere Hardware
$236K
Ingegnere Meccanico
$164K
Vendite
$289K
Ingegnere del Software
$72.4K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Bloom Energy è Ingegnere Chimico at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $306,525. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Bloom Energy è di $163,815.

