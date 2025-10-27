Directory Aziendale
Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in United States mediano presso Biogen ammonta a $185K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Biogen. Ultimo aggiornamento: 10/27/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Biogen
Data Scientist
Cambridge, MA
Totale annuo
$185K
Livello
Senior
Base
$150K
Stock (/yr)
$8.3K
Bonus
$26.3K
Anni in azienda
0 Anni
Anni esp
5 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Biogen?
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Biogen in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $211,250. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Biogen per il ruolo Data Scientist in United States è $162,900.

