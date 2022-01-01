ViacomCBS Stipendi

Lo stipendio di ViacomCBS varia da $61,762 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Operazioni di Business nella fascia bassa fino a $413,055 per un Risorse Umane nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ViacomCBS. Ultimo aggiornamento: 8/29/2025
What do Product Managers even do?
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.
33.33%
ANNO 1
33.33%
ANNO 2
33.33%
ANNO 3
In ViacomCBS, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.33% matura nel 1st-ANNO (33.33% annuale)
33.33% matura nel 2nd-ANNO (33.33% annuale)
33.33% matura nel 3rd-ANNO (33.33% annuale)
Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.