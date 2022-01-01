Directory Aziendale
ViacomCBS
ViacomCBS Stipendi

Lo stipendio di ViacomCBS varia da $61,762 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Operazioni di Business nella fascia bassa fino a $413,055 per un Risorse Umane nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di ViacomCBS. Ultimo aggiornamento: 8/29/2025

$160K

Ingegnere del Software
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Dati

Ingegnere DevOps

Ingegnere Site Reliability

Manager di Prodotto
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Manager di Ingegneria del Software
Median $307K

Analista di Business
Median $134K
Analista di Dati
Median $121K
Data Scientist
Median $209K
Designer di Prodotto
Median $160K
Architetto di Soluzioni
Median $213K

Data Architect

Marketing
Median $118K
Manager di Programma
Median $150K
Manager di Progetto
Median $105K
Analista Finanziario
Median $110K
Contabile
$79.7K
Manager di Operazioni di Business
$61.8K
Sviluppo Business
$328K
Copywriter
$92.5K
Risorse Umane
$413K
Legale
$131K
Consulente di Management
$134K
Operazioni di Marketing
$99.5K
Manager di Design di Prodotto
$209K
Recruiter
Median $100K
Vendite
$221K
Analista di Cybersecurity
$133K
Manager di Programma Tecnico
$101K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

33.33%

ANNO 1

33.33%

ANNO 2

33.33%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In ViacomCBS, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.33% matura nel 1st-ANNO (33.33% annuale)

  • 33.33% matura nel 2nd-ANNO (33.33% annuale)

  • 33.33% matura nel 3rd-ANNO (33.33% annuale)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in ViacomCBS è Risorse Umane at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $413,055. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ViacomCBS è $134,200.

Altre Risorse